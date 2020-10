Sara Croce a Le Iene sulla vicenda Hormoz Vasfi: “mi ha rovinata” | Video Mediaset

Sara Croce, la ex Bonas di Avanti un Altro, racconta a Le Iene la fine della storia d’amore con il miliardario Hormoz Vasfi.

“Mi ha inseguita per tutta la casa dicendo ‘e adesso mi ridai tutta le refurtiva perché sei una truffatrice‘”. Con queste parole la showgirl Sara Croce, accusata dal suo ex Hormoz Vasfi, racconta la terribile vicenda che la vede coinvolta in questi giorni su tutti i magazine di gossip. La Madre Natura di Ciao Darwin è stata fidanzata con per diverso tempo con il miliardario. Una storia fatta d’amore, ma anche viaggi e regali importanti. Ora l’ex chiede il conto e l’accusa di truffa per 1 milione di euro. La Croce racconta alla Iene Corti la sua verità che è ben diversa da quella del magnete.

Ecco il video Mediaset con le verità di Sara Croce sulla fine della storia con il petroliere Hormoz Vasfi.

