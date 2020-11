A Live – Non è la D’Urso si parla di Sara Croce e dell’ex fidanzato Hormoz Vasfi: cosa è successo tra la Bonas e il petroliere? L’uomo ha citato per truffa la ex Madre Natura di Ciao Darwin richiedendole un risarcimento di 1 milione di euro, ma qualcosa non torna. In studio se ne discute con Taylor Mega, Roberto Alessi e Lory Del Santo.

Sopra e sotto il video Mediaset con tutta la vicenda Sara Croce vs Hormoz Vasfi.

continua a leggere sul sito di riferimento