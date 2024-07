Sarà presentato il 19 luglio all’Hotel Amitrano a Pompei  “TalentoS” il programma televisivo dedicato alla danza

Sarà presentato alla stampa il prossimo 19 luglio alle ore 11.30 presso l’Hotel Amitrano a Pompei (via Lepanto), “TalentoS” il programma televisivo prodotto dal Gruppo TalentoS Producción, dell’A.s. Dilettantistica Ora Danza, che porterà la passione per la danza sul palco.

L’obiettivo di “TalentoS” è quello di dare spazio e visibilità a tutti quei giovani talenti che coltivano la passione per la danza e che desiderano far conoscere il proprio talento al grande pubblico. Grazie a questa rivoluzione televisiva, il mondo della danza avrà finalmente la possibilità di emergere e di essere apprezzato per la sua bellezza e la sua creatività.

Attraverso emozionanti esibizioni e intensi momenti di confronto, “TalentoS” promette di portare il pubblico in un viaggio unico e coinvolgente nel mondo della danza, mettendo in primo piano l’impegno, la dedizione e la passione di tutti i partecipanti. Non sarà solo una competizione, ma un’esperienza emozionante e formativa per tutti coloro che decideranno di prendere parte a questa avventura.

