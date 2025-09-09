martedì, 9 Settembre , 25

Sarabanda stasera 9 settembre, è sfida fra campioni: le anticipazioni

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Stasera, martedì 9 settembre, e domani, mercoledì 10 settembre, in prima serata su Italia 1, arriva ‘Sarabanda – Il torneo dei campioni’, condotto da Enrico Papi e prodotto da Banijay Italia. A sfidarsi saranno i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente edizione estiva del quiz show, trasmessa in luglio e agosto nel preserale di Canale 5.  

Ogni serata sarà un viaggio tra i giochi cult di Sarabanda: la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30. I due finalisti si contenderanno il trofeo e un montepremi da 100.000 euro in un inedito 10×60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto. 

A gareggiare per il titolo di Super Campione sono: Francesco Blasetti, 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia), diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, soprannominato ‘Bisturi’, Ilaria Sambinello, 37 anni, di Milano, impiegata amministrativa, appassionata di Beatles e cruciverba, fidanzata da 9 anni e padrona della cagnolina, Francesco Gruosso, 27 anni, di Aversa, raccoglitore ecologico, recordman con 17 puntate da campione, detto ‘Gengis Khan’, amante dell’astrologia e del suo cane Woody. Ed infine, Marco Briano, 26 anni, di Savona, revisore contabile, con orecchio assoluto e grande passione per gli scacchi (per questo motivo Enrico Papi lo ha soprannominato ‘Scacco Matto’. È stato l’unico campione a conquistare il montepremi da 126.000 euro), Giuliano Vacca, 23 anni, di Pesche (Isernia), giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza, fan di Bon Jovi e primo campione della stagione. 

