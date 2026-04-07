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Sarah Ferguson si nasconde da tre mesi, è ospite di un conte in Toscana?
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sarah Ferguson si nasconde da tre mesi, è ospite di un conte in Toscana?

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(Adnkronos) – È sparita dai radar: Sarah Ferguson non appare più in pubblico da mesi. Ha tre cellulari e cambia casa in continuazione, ospite in giro di amici, soprattutto ex ricchissimi fidanzati. Non ha più cura di sé, ha paura di essere spiata, è convinta che molte persone le vogliano male e, come sempre, ha un disperato bisogno di soldi. Al momento – rivela il Times – potrebbe alloggiare in un castello in Toscana, ospite del conte Gaddo della Gherardesca, il suo ultimo fidanzato conosciuto, che si prenderebbe cura di lei.  

L’ex moglie dell’ex principe Andrea ed ex duchessa, caduta anche lei in disgrazia a causa dello scandalo Epstein, non si vede in giro da dicembre. Da allora c’è stato chi ha detto di averla avvistata a Dubai, in Svizzera e in Irlanda. Nulla di acclarato, ma la cosa certa è che Fergie passa da una casa all’altra di amici benestanti sparsi per il mondo, utilizzando sempre cellulari diversi, come hanno raccontato alcuni di coloro che le hanno offerto ospitalità. Secondo loro, Sarah si troverebbe in uno “stato di confusione”. “Non si è curata della ricrescita dei capelli né ha fatto i suoi ritocchi con il Botox”, ha detto al Mail on Sunday un suo amico, con il quale l’ex duchessa avrebbe fatto una videochiamata. “Ha tre telefoni e li usa uno alla volta perché ha paura di essere spiata. È convinta che molte persone le vogliano male”, ha aggiunto.  

Sarah sarebbe al momento in Italia, ospite di Gaddo delle Gherardesca (discendente del conte Ugolino), che si prenderebbe cura di lei nel suo castello in Toscana. Si tratta del suo ultimo fidanzato conosciuto, molto più anziano di lei (ha 86 anni mentre Fergie ne ha 66), imprenditore farmaceutico che possiede una tenuta di famiglia in Toscana e uno chalet a Verbier. Tra l’altro, il conte non è nemmeno il suo unico ex fidanzato, molto più grande e più ricco di lei, che l’ha aiutata. Sarah, infatti, è stata fidanzata per tre anni con Paddy McNally, l’imprenditore ed ex pilota automobilistico, ora 88enne, prima di incontrare e sposare Andrew Mountbatten-Windsor. E un’altra amica di Fergie ha riferito che fino al mese scorso si trovava proprio a casa di McNally nel Wiltshire. “Molte persone, comprese personalità di spicco, le sono ancora molto fedeli”, ha spiegato un’altra amica. “Non che qualcuno se ne vanti, ovviamente”. 

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