sarah-jessica-parker-global-ambassador-2026-del-gin-tanqueray

Milano, 18 gen. (askanews) – Tanqueray ha scelto Sarah Jessica Parker come Global Ambassador per il 2026. L’annuncio apre una nuova fase per lo storico marchio di gin, che affida all’attrice e produttrice statunitense il racconto di un tema identitario: il valore dei “No” come passaggi necessari nella costruzione di uno stile, di una carriera e di un prodotto riconoscibile.

Il progetto si articola attorno al concept “C’è una N e una O in ogni ICONA”, che richiama la storia del brand. Secondo la narrazione aziendale, Charles Tanqueray avrebbe messo a punto oltre 300 prove prima di arrivare alla ricetta definitiva del suo celebre London Dry Gin, un riferimento utilizzato come chiave narrativa della campagna.

Fondato a Londra nel 1830, Tanqueray è uno dei nomi storici del gin inglese. Dopo la distruzione della distilleria originaria di Bloomsbury durante la Seconda guerra mondiale, la produzione venne trasferita in Scozia. Oggi Tanqueray è prodotto dal gruppo Diageo e viene distillato presso la Cameronbridge Distillery, nel Fife, uno degli impianti storici del gruppo. Qui il Tanqueray London Dry Gin continua a essere realizzato seguendo l’impostazione originaria, basata su quattro botaniche.

In questo contesto si inserisce la scelta della Parker, figura che attraversa cinema, televisione, teatro e moda. Nel racconto di Tanqueray, il suo percorso viene associato alla capacità di rifiutare compromessi e scorciatoie, mantenendo una coerenza che ha contribuito a definirne il profilo professionale.

“L’heritage di Tanqueray si fonda sul non scendere mai a compromessi. Con questa partnership celebriamo i ‘No’ più dei ‘Sì’, perché sono proprio questi a condurti a qualcosa di davvero iconico”, ha dichiarato Patricia Borges, Global Gins & Rums Director di Diageo, spiegando che Parker è stata individuata come la voce inaugurale di un progetto pensato per avere una dimensione culturale oltre che commerciale.

“Sono entusiasta di unirmi a Tanqueray per celebrare i tanti ‘No’ che incontriamo nella ricerca dell’eccellenza. I ‘No’ che ho raccolto nella mia vita e carriera mi hanno plasmata, spronata e, spesso, condotta nei luoghi più inaspettati e spettacolari”, ha spiegato, sottolineando come il rifiuto sia diventato parte integrante del suo percorso.

La campagna si sviluppa su scala globale attraverso un progetto visivo affidato al regista Paul McLean e al fotografo Miles Aldridge. Al centro delle immagini e del video c’è Parker, impegnata in una narrazione che mette in relazione il suo percorso personale con quello del marchio, facendo emergere i passaggi meno visibili che precedono il successo.

La collaborazione con l’attrice Usa rappresenta il primo capitolo di una serie di iniziative che Tanqueray intende sviluppare nel corso del 2026, coinvolgendo altre figure della cultura contemporanea e dei mondi creativi. Le iniziative legate alla campagna coinvolgeranno diversi Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Cina e India, attraverso eventi e contenuti legati alla cultura della miscelazione. Tra gli appuntamenti già annunciati rientra anche una presenza dell’attrice al Carnevale di Rio de Janeiro, prevista per febbraio.