Sarajevo, Serracchiani (Pd): massima trasparenza sul caso dei cecchini del weekend

Redazione-web
Redazione-web

Roma, 12 nov. (askanews) – “Le notizie emerse sul presunto coinvolgimento di cittadini italiani, e sulla possibile conoscenza dei fatti da parte dei nostri servizi segreti, in relazione ai cosiddetti ‘cecchini del weekend’ durante l’assedio di Sarajevo, se fossero confermate sarebbero di una gravità assoluta e richiederebbero immediati chiarimenti istituzionali”. Così una nota della deputata democratica e responsabile giustizia del Pd, Debora Serracchiani.

“È indispensabile che tutte le informazioni disponibili siano rese note agli organi competenti e che il Parlamento possa seguire con attenzione l’evolversi delle indagini. Solo attraverso piena trasparenza si potrà fare luce su una vicenda così grave e delicata, nel rispetto delle vittime e dell’onore delle istituzioni italiane”, ha aggiunto.

