Sardegna, a Bruxelles bilaterale Pais-Presidente Comitato Ue Regioni

Sardegna e Azzorre sempre più vicine in rappresentanza di tutte le Isole d’Europa

Roma, 10 ott. (askanews) – Sardegna e Azzorre sempre più vicine per portare avanti, in rappresentanza di tutte le Isole d’Europa, una battaglia comune affinchè i loro diritti e le loro ragioni siano finalmente riconosciuti dall’Unione europea. E’ stato questo il tema principale dell’incontro bilaterale che si è tenuto questa mattina a Bruxelles tra il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, e il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Vasco Cordeiro.

I presidenti si sono soffermati a lungo anche sulla riunione plenaria dell’Arlem (la Conferenza delle regioni euro mediterranee) che si terrà ad Alghero martedì 24 ottobre. “Un evento internazionale di grande rilevanza ospitato quest’anno dall’Italia che assume particolare importanza anche per i drammatici fatti di questi giorni in Israele. Sarà un momento particolarmente delicato, il primo vertice internazionale, dopo i drammatici eventi di questi giorni, in cui siedono come membri anche i rappresentanti israeliani e palestinesi”, ha detto Pais.