CAGLIARI (ITALPRESS) – “Grazie alla collaborazione fra le istituzioni mettiamo in campo un’iniziativa importante a favore delle vittime di reati contro la persona. Per la prima volta in Sardegna, con il coinvolgimento degli enti e delle associazioni, daremo gambe a progetti rivolti a sostenere chiunque, indipendentemente dall’età, abbia subito abusi, violenze, persecuzioni, o sia stato vittima di stalking, maltrattamenti in famiglia o bullismo”. Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, a commento della pubblicazione del nuovo bando regionale “Sinergie – sostegno alle vittime”, frutto del protocollo d’intesa tra la Regione, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, il Centro giustizia minorile e l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sardegna, al via bando a sostegno delle vittime di reato proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento