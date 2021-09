CAGLIARI – Ancora incendi in Sardegna, mentre nell’aula del Consiglio regionale è in corso la visita istituzionale della commissione Agricoltura della Camera per fare il punto sul disastro ambientale che hanno provocato i roghi di luglio, soprattutto nell’Oristanese.

In queste ore il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due suoi elicotteri per arginare un incendio nelle campagne di Luogosanto, in Provincia di Sassari. A coordinare le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Luogosanto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sardegna ancora in fiamme: elicotteri in azione nel Sassarese proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento