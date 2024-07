sardegna,-assolti-generali-dall’accusa-di-disastro-ambientale,-crosetto:-“soddisfazione”

ROMA – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso la propria soddisfazione per la definizione del procedimento penale con assoluzione piena dei Generali dell’Esercito Italiano, accusati di disastro ambientale per gli effetti di anni di esercitazioni militari nel poligono di Capo Teulada.

“Oggi- ha dichiarato Crosetto in una nota stampa- si chiude per cinque Generali dell’Esercito Italiano, Servitori dello Stato, che hanno dedicato la loro vita al servizio del Paese e delle Istituzioni, un periodo difficile e duro. Esprimo la mia personale soddisfazione per l’esito del procedimento penale, che ha confermato la loro assoluta e cristallina correttezza. Le indagini condotte dalla magistratura hanno smentito le gravi accuse rivolte agli Alti Ufficiali. Purtroppo- ha aggiunto il ministro- il proscioglimento giunge per il Generale Claudio Graziano ad un mese dalla sua scomparsa”.

I Generali, Giuseppe Valotto, Claudio Graziano, Domenico Rossi, Danilo Errico e Sandro Santroni erano stati rinviati a giudizio dopo che nel 2021, nonostante la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il GIP aveva ordinato l’imputazione coatta per disastro ambientale. Nel 2022 nel corso dell’udienza preliminare era stata rigettata la richiesta di proscioglimento.

