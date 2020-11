CAGLIARI (ITALPRESS) – Con 54 presenti, 53 votanti, l’astensione del presidente Christian Solinas, 19 sì e 34 no, il Consiglio regionale non approva la mozione di sfiducia verso il governatore. La giornata di oggi è stata interamente dedicata al dibattito in aula, con un acceso scontro tra maggioranza e opposizione sulle conseguenze portate dal servizio della trasmissione Report di Rai 3 sull’immagine dell’isola. “Una strumentalizzazione senza precedenti, un danno d’immagine alla Sardegna e un atteggiamento vergognoso – ha detto Solinas nel suo intervento riferendosi all’opposizione – Dovreste interrogarvi su come si possa essere in buona fede quando si è rappresentanti di un Governo che ha secretato i verbali del proprio comitato tecnico scientifico”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sardegna, bocciata la mozione di sfiducia a Solinas proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento