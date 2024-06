sardegna,-conclusa-missione-ocse,-todde:-indicate-priorità-regione

Presidente: opportunità di confronto internazionale

Roma, 12 giu. (askanews) – La presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, ha incontrato a Cagliari una delegazione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) nell’ambito del progetto “Ripensare l’attrattività regionale per una globalizzazione verde e inclusiva”.

L’obiettivo generale del progetto è quello di fornire ai policy-maker solide analisi statistiche e un’approfondita consulenza politica su come favorire l’attrattività a livello internazionale e contribuire allo sviluppo sostenibile della propria Regione.

Il Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna e l’OCSE, con il coordinamento dell’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Meloni, hanno organizzato due giorni di incontri e tavole rotonde, il 10-11 giugno presso la sala eventi di Sa Manifattura, che hanno visto la partecipazione degli stakeholder legati all’attrattività di talenti, investitori, visitatori ed è stata condotta un’analisi sulla governace multilivello. I lavori hanno incluso anche la visita alla sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

La missione Ocse in Sardegna si è conclusa con l’incontro bilaterale con la Presidente che ha evidenziato le priorità per l’isola, quali le necessità di migliorare i servizi e le infrastrutture nelle aree interne, di diversificare e rafforzare l’economia regionale attraverso l’attrazione di investimenti nel settore IT e di accelerare l’innovazione con il supporto del sistema della ricerca e della formazione.

Queste indicazioni, e quelle emerse nei tre tavoli, saranno rispecchiate nello studio che verrà presentato dall’OCSE entro la fine dell’anno e reso disponibile per un confronto con i portatori di interesse per poi essere valorizzato a livello internazionale.

“Questa iniziativa rappresenta un’opportunità di confronto a livello internazionale per la Sardegna, in quanto selezionata insieme ad altre 10 regioni di 6 Paesi europei (Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna) per partecipare a un progetto di qualità – finanziato dalla DG REGIO della Commissione Europea – che attraverso l’Ocse esplora le strategie regionali in tema di attrattività per comprendere meglio le sfide, le opportunità e le buone pratiche e utilizzare quanto appreso per migliorare la Sardegna e la sua competitività e visibilità sul mercato globale”, ha dichiarato Todde.