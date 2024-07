sardegna,-generale-rispoli-in-visita-ai-carabinieri-forestali

Focus sull’arcipelago della Maddalena

Milano, 27 lug. (askanews) – Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), nei giorni scorsi ha svolto una visita ai Carabinieri dipendenti della Sardegna, per un punto di situazione sulle attività svolte e le progettualità future, accompagnato dal Generale di Brigata Simonetta De Guz, Comandante Regione Carabinieri Forestale Lazio.

Dopo una riunione info-operativa con il personale del Centro Anticrimine Natura a Cagliari, guidato dal Capitano Michele Ravaglioli, che coordina tutti i Reparti Forestali dell’Arma in Sardegna, di cui ha apprezzato l’impegno e i risultati conseguiti nel settore ambientale e forestale in tutta la Regione, l’Alto Ufficiale ha visitato il Nucleo Tutela Agroalimentare di Abbasanta (OR), appena istituito per potenziare l’azione di prevenzione e contrasto degli illeciti nell’importante filiera agroalimentare. Successivamente, si è recato in visita all’Arcipelago de la Maddalena dove, dopo un briefing sull’attività svolta dal personale del Posto Fisso Carabinieri Forestale di Caprera, ha incontrato il Direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago, Dottor Guido Plastina, con il quale si è parlato della collaborazione che si sta consolidando con i Carabinieri Forestali e per la quale sono stati assicurati grandi sforzi per implementare la sinergia già esistente.

Il Posto Fisso Carabinieri Forestale di Caprera, che dipende direttamente dal Centro Anticrimine Natura di Cagliari, è l’unico presidio permanente di polizia presente sull’isola dove riposa Garibaldi e dove i carabinieri forestali svolgono, in sinergia con le altre forze presenti nell’ arcipelago, una preziosa attività di polizia di prossimità finalizzata a prevenire comportamenti illeciti che potrebbero nuocere gravemente alla ricca e preziosa biodiversità isolana e alla pubblica incolumità dei numerosi turisti che in questo periodo si riversano in un luogo in cui storia, cultura e natura si incontrano.

L’arcipelago, ricorda il Capitano Ravaglioli, “conta attualmente più di 900 specie vegetali molte delle quali endemiche e come tali meritevoli di una sorveglianza particolare. Anche dal punto di vista della fauna l’Arcipelago è molto importante anche perché sede di nidificazione di specie importanti fra le quali berte maggiori e minori marangoni dal ciuffo, gabbiani corsi e passaggio di cetacei la cui presenza indica un buono stato di salute del mare”.

Il Comandante del Comando Unità Forestale e Ambientali (CUFA) ha poi incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto de La Maddalena, Emiliano Santocchini, per rafforzare la cooperazione tra carabinieri forestali e capitaneria a tutela dell’ambiente, in un territorio particolarmente sensibile. Infine, durante l’incontro con il Sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, è stata evidenziata la grande importanza del presidio forestale di Caprera e dell’intero arcipelago, in una ottica di costante collaborazione tra Istituzioni nell’interesse dei cittadini e del territorio.

Il Generale Rispoli ha quindi espresso particolare apprezzamento per le attività svolte dai Carabinieri forestali anche in Sardegna, in collaborazione e sinergia con le istituzioni locali e la Polizia forestale della Regione a statuto autonomo, per preservare da ogni forma di aggressione, crimine e cattivo utilizzo, la ricca biodiversità, le foreste e le numerose bellezze naturali