sardegna,-generale-rispoli-incontra-i-carabinieri-forestali

“Ruolo fondamentale nella prevenzione dei reati agroalimentari”

Milano, 25 lug. (askanews) – Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante delle ‘Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari’ (Cufa) è giunto ieri in Sardegna per far visita ai reparti dei Carabinieri forestali operanti nel territorio regionale. L’alto Ufficiale, accompagnato dal Generale di Brigata Simona De Guz, comandante del Comando Regione Forestale del Lazio, è stato ricevuto dal Generale di Brigata Stefano Iasson Comandante della Legione Carabinieri ‘Sardegna’ e dal Generale di Brigata Luigi Grasso Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari.

Durante la giornata odierna, il Generale Rispoli ha incontrato i militari dei reparti Carabinieri Forestali (Centro Anticrimine Natura, Nipaaf e Nucleo Cities), operanti nella Città Metropolitana di Cagliari, sottolineando l’importanza dell’impegno dei Carabinieri Forestali nella protezione e nella prevenzione dei reati ambientali e agroalimentari, riconoscendone i risultati ottenuti, soprattutto nell’impegno profuso nell’educazione ambientale anche presso gli istituti scolastici.

L’alto Ufficiale ha rimarcato altresì l’importanza della strettissima collaborazione fra le unità dei Carabinieri Forestali con i reparti dell’Arma territoriale capillarmente distribuiti in Sardegna. Nella giornata di oggi, il Generale Rispoli continuerà la sua visita ai reparti forestali Carabinieri operanti nel nord Sardegna, ove proseguirà il dialogo di collaborazione con le unità operative dell’isola e sensibilizzerà tutte le unità operative sulla necessità di salvaguardare il patrimonio naturalistico.