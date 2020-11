CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono già 232 i medici già contrattualizzati dalla Regione Sardegna attraverso un apposito avviso pubblico rivolto anche ai medici non specializzati. “La Regione mette in campo tutti gli strumenti a disposizione per potenziare il sistema sanitario e rispondere all’emergenza. Con le nuove assunzioni dei medici, rafforziamo la prima linea nelle corsie degli ospedali e sul territorio”, dichiara il Presidente della Regione Christian Solinas, che segue in stretto contatto con Ares-Ats le procedure di assunzione dei medici che hanno risposto al bando per il potenziamento immediato degli organici. Forze nuove – prosegue – che daranno un contributo fondamentale agli ospedali impegnati dall’emergenza in atto per la crescita dei contagi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sardegna, in servizio i primi 232 medici assunti per la lotta al Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento