Sardegna, la promessa del ministro Franco: “Massimo impegno, anche con norme e risorse”

ROMA – Il governo è “in contatto costante con la Protezione civile per definire tutti gli interventi necessari. Sarà massimo l’impegno a fornire tutto il sostegno necessario alle aree colpite, anche con eventuali norme e relativa copertura finanziaria”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo in aula durante il Question time alla Camera, a proposito degli incendi che hanno colpito la Sardegna nell’Oristanese. E intanto, oggi nuovi roghi minacciano terreni e case nell’isola. “Vorrei esprimere la massima solidarietà e la vicinanza del governo verso coloro che stanno soffrendo per l’emergenza in Sardegna”, ha aggiunto Franco. In questo momento “la priorità è assicurare la sicurezza della popolazione, dei suoi beni e limitare i danni al territorio”.

