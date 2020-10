Sardegna, Nieddu “L’ospedale di Nuoro non sarà depotenziato”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Non ci sarà alcun trasferimento del reparto di Oncologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, nè allo Zonchello, nè all’interno del reparto dell’ex Pediatria dello stesso nosocomio. Ad assicurarlo è stato l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. “In particolare l’ipotesi di trasferimento allo Zonchello era già stata bloccata sul nascere a seguito del mio intervento, ancor prima che venisse decisa la manifestazione odierna”, precisa Nieddu, che aggiunge: “Abbiamo avviato un’interlocuzione con Ats. Nell’eventuale riorganizzazione degli spazi per rispondere alle necessità dell’emergenza Covid non verrà mai presa alcuna decisione che possa andare a scapito dei pazienti”. “L’ospedale San Francesco – spiega l’esponente della Giunta Solinas – è un presidio fondamentale per le cure oncologiche non solo nel centro Sardegna,

