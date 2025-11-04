sardegna,-scoperta-maxi-piantagione-di-marijuana:-sei-arresti

I carabinieri sequestrano 9mila piante in serre industriali

Quartu Sant’Elena, 4 nov. (askanews) – Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena che hanno scoperto una piantagione di marijuana di dimensioni industriali all’interno di un’area agricola a Monastir.Nel corso del blitz sono state arrestate sei persone, di età compresa tra i 21 e i 42 anni, sorprese mentre curavano le coltivazioni. All’interno di sette serre i militari hanno rinvenuto circa 9.000 piante di marijuana, 90 chili di infiorescenze, 2,5 chili di “kief” e 6 chili di foglie tritate, insieme ad attrezzature per coltivazione, essiccazione e confezionamento.L’intera area è stata posta sotto sequestro, mentre sul materiale sono in corso accertamenti tecnici del RIS di Cagliari.Secondo gli investigatori, la struttura era gestita con criteri di efficienza e suddivisione dei compiti, segno di un’organizzazione stabile e professionale.