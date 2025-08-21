sardegna,-sinis-tutto-da-scoprire:-ecco-le-strutture-ricettive

Oristano, 21 ago. (askanews) – Natura incontaminata, mare cristallino ed eccellenze enogastronomiche. Benvenuti nel Sinis, la penisola della Sardegna centro-occidentale che si trova fra la baia di Is Arenas a nord e il Golfo di Oristano a sud. Per far conoscere questo lembo di territorio è nata la rete SinisToGo, finanziato da Gal Sinis (Gruppo di azione locale del progetto europeo leader), di cui è capofila la Fondazione culturale Mont’e Prama. Obiettivo: creare un turismo alla scoperta della Penisola del Sinis in tutte le sue sfaccettature per promuoverne le eccellenze.

Fanno parte della Rete alcune strutture ricettive. Una di queste è l’affittacamere da “Rita e Renzo”, da 25 anni punto di riferimento a Riola Sardo. A conduzione familiare, anche attrezzata per i disabili, dispone di camere con veranda e uno spazio comune piuttosto ampio per la colazione. “C’è movimento tutto l’anno”, dice Rita, che sottolinea come “si lavora con tutte le nazionalità”.

Riola Sardo è centrale: ha vicine le spiagge più belle della penisola del Sinis – zona bellissima anche per il surf – ma non è distante nemmeno dai luoghi di cultura, come le Domus de Janas recentemente proclamate Patrimonio Unesco. “Questa zona è una miniera, è ricca di tutto”, racconta Rita, che per questo – con la sua struttura – ha deciso di aderire alla Rete SinisToGo. “In dieci minuti siamo nelle spiagge più belle dell’Isola, in mezz’ora arriviamo in montagna. Ma è un territorio da curare e da valorizzare”, conclude Rita.

Non solo estate. Tanti gli appuntamenti che si tengono durante l’anno a Riola Sardo. Come il Campionato Mondiale di Motocross, e Rita e Renzo ospitano ogni anno il team ufficiale della Yahama. O la Sartiglia di Oristano a Carnevale.

Poco distante c’è l’Agriturismo S’Anea, sulla Strada Provinciale 10, (km 9+300 in località Parrideli), che da Riola Sardo porta verso il mare, a circa 4 km dalla spiaggia più vicina. Nel raggio di 15 km è possibile raggiungere le meravigliose spiagge di Mari Ermi, Is Arenas, San Giovanni di Sinis, Is Arutas. La cucina di Agriturismo S’Anea è tipicamente sarda e i suoi menù prevedono tutte le delizie appartenenti alla tradizione dell’isola come il porchetto, is malloreddus, la fregola, il capretto, i formaggi. Lo staff è rigorosamente sardo ed incarna lo spirito tipico dell’isola. Franco Marcoli, titolare dell’Agriturismo S’Anea, tra i partecipanti della rete SinisToGo, racconta: “E’ una rete che andrà ad ampliare tutti i benefici che arrivano dal territorio, in particolare sul turismo, sulla gastronomia e sull’afflusso delle persone”.

Benessere tra mare e natura è invece il concept dell’Hotel Rafael, quattro stelle. Affacciato sul mare cristallino della costa oristanese, l’Hotel Raffael è immerso nella natura di Putzu Idu, tra colline, stagni salmastri e ulivi secolari. Gestito dal Pradelli Hotel Group, accoglie i suoi ospiti da metà marzo a fine ottobre in un’atmosfera di autentico relax. Con 29 camere e una suite, un’ampia piscina all’aperto, ristorante con cucina sarda e spazi dedicati a matrimoni ed eventi, l’hotel è la scelta ideale per chi cerca benessere, silenzio e bellezza naturale. A pochi minuti dalle spiagge del Sinis, è anche un punto di partenza perfetto per escursioni, sport e scoperte culturali.