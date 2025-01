Sardegna, Todde e decadenza: 7 punti contestati per le spese elettorali

(Adnkronos) – Dall’esame delle spese per la campagna elettorale di Alessandra Todde, presidente della regione Sardegna a rischio decadenza, emergono sette punti contestati dal Collegio regionale di garanzia elettorale.

L’analisi ha portato a un’ingiunzione da 40mila euro per la presidente della Regione Sardegna e il Collegio ha disposto la trasmissione dell’ordinanza non solo al presidente del Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza ma anche alla Procura della Repubblica.

Le questioni sollevate violerebbero due norme: la legge nazionale 515/1993 e quella della Regione Sardegna 1/1994.

Secondo il primo punto “la depositata dichiarazione di spesa e di rendiconto non è conforme”, per il secondo “non risulta essere stato nominato il mandatario, la cui nomina deve ritenersi obbligatoria”, per il terzo “non risulta essere stato aperto un conto corrente dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi” e per il quarto punto “non risulta l’asseverazione e la sottoscrizione del rendiconto da parte del mandatario che avrebbe dovuto essere nominato”.

Il quinto passaggio contestato è che non sia “stato prodotto l’estratto del conto corrente bancario o postale”, per il sesto “non risultano dalla lista movimenti bancari i nominativi dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti per la campagna elettorale” e la settima segnalazione riguarda il fatto che “non risulta su quale conto corrente siano confluite le somme indicate nell’elenco operazioni Paypal prodotto dalla candidata”.

Ricevute queste contestazioni Alessandra Todde aveva presentato una memoria il 4 dicembre e il provvedimento di ieri arriva dopo l’analisi di quelle considerazioni. Secondo il Collegio regionale di garanzia elettorale “allo stato risulterebbe chiarito solo quanto richiesto nella contestazione numero 6”. Per questo l’organo con a capo la presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca, è arrivato alla richiesta di decadenza.