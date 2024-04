Sardegna, Todde: Giunta compatta al lavoro per dare risposte

“Prezioso patrimonio di esperienze e competenze al servizio dell’isola”

Milano, 9 apr. (askanews) – “Oggi in Sardegna è un giorno importante per tutte e tutti. Con grande onore ho presentato in Consiglio Regionale la squadra di Giunta, che lavorerà compatta al servizio della nostra isola. Una squadra composta da donne e uomini che portano un prezioso patrimonio di esperienze e competenze, accomunati dall’impegno a contribuire allo sviluppo e al benessere della Sardegna”. Lo scrive sui social Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, che oggi ha insediato la sua Giunta.

“Sono fiduciosa che insieme lavoreremo instancabilmente per affrontare le sfide che ci attendono, promuovendo la crescita, l’innovazione e la sostenibilità in ogni territorio della nostra regione. Voglio cogliere l’occasione per augurare a tutta la Giunta un caloroso buon lavoro. Il percorso che abbiamo davanti sarà ricco di impegni e di soddisfazioni. I cittadini chiedono risposte e soluzioni ai problemi e sono certa che, con il supporto e la collaborazione di tutte e tutti i sardi, raggiungeremo grandi traguardi per la nostra terra”.