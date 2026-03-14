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Sarno si tinge di rosa: domenica in piazza la campagna per la prevenzione del tumore alla cervice uterina
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Sarno si tinge di rosa: domenica in piazza la campagna per la prevenzione del tumore alla cervice uterina

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La prevenzione torna protagonista nel cuore della città. Domani, domenica 15 marzo, dalle ore 10:00 alle 12:30, piazza 5 Maggio ospiterà la Giornata “In Rosa”, un evento di sensibilizzazione e screening dedicato alla salute femminile e, nello specifico, alla prevenzione del carcinoma della cervice uterina.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Comune di Sarno, l’ASL Salerno (Distretto 62 Sarno-Pagani) e il tessuto associativo locale, con il supporto del Comitato Serrazzeta-Fontanelle, la Pro Loco Sarno e i Sarno Runners.

A differenza dei classici appuntamenti informativi, la Giornata “In Rosa” punta sull’operatività: durante l’intera mattinata, le cittadine potranno infatti prenotare direttamente in piazza una visita di prevenzione gratuita, che verrà programmata ed eseguita successivamente presso le strutture sanitarie competenti.

Il carcinoma della cervice uterina è una patologia che può essere sconfitta grazie a una diagnosi precoce; l’obiettivo della mattinata è dunque quello di abbattere le barriere tra sanità e territorio, rendendo l’accesso allo screening semplice, immediato e gratuito.

A rendere l’atmosfera ancora più partecipata, al termine della mattinata, l’organizzazione ha previsto un omaggio rosa per tutte le donne presenti, un piccolo gesto simbolico per ringraziarle dell’impegno profuso verso la propria salute.

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