Sarri accolto dall’abbraccio di Gattuso: la reazione del San Paolo non si è fatta attendere

Il Napoli e la Juventus sono scese in campo per la sfida del San Paolo. Mentre le due compagini si trovavano al centro del campo, il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri è uscito dagli spogliatoi. L’allenatore è stato accolto dall’abbraccio del suo diretto rivale Gattuso che ha lasciato la propria panchina per avvicinarsi a quella degli avversari.

La reazione del San Paolo

Totalmente diversa la reazione dello Stadio San Paolo. I tifosi presenti sugli spalti, infatti, all’ingresso di Sarri in campo, si sono fatti subito sentire. Per l’ex allenatore del Napoli è arrivata quella che si direbbe una ‘bordata di fischi”.

