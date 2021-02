Sarri al Napoli è possibile? Per i bookmaker sì: la quota scende vertiginosamente!

Che la situazione tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso non sia delle migliori è ormai un dato di fatto: per questa ragione girano già tanti nomi per la panchina del Napoli e tra questi c’è anche quello di Maurizio Sarri. In nome dell’ex tecnico azzurro però non è affatto casuale, nei giorni scorsi infatti, Sportitalia ha raccontanto di una telefonata tra il presidente e il toscano. Il patron avrebbe proposto la panchina al tecnico ma quest’ultimo avrebbe “gentilmente” declinato l’invito. Dunque è un’idea da accantonare o c’è una speranza? Secondo i bookmaker è possibile.

Sarri al Napoli? Per i bookmaker è possibile!

L’offerta di De Laurentiis è stata momentaneamente declinata, ma l’interesse del Napoli per Maurizio Sarri è bastato ad accendere la fantasia dei bookmaker. I nodi sono tanti – dalla posizione di Gattuso al malumore dei tifosi – eppure l'”effetto chiacchierata” tra il presidente e l’ex tecnico partenopeo ha portato subito i suoi effetti nelle scommesse sulla prossima squadra dell’allenatore. Per Sarri rimane in testa la Roma, che però sul tabellone Snai è passata dal 2,50 dei giorni scorsi al 4,00 attuale. Dimezzata invece – come riporta Agipronews – la quota sul Napoli, partito a 15,00 e ora a 7,50, offerta che piazza gli azzurri al secondo posto tra le possibili opzioni. Tra le nuove destinazioni spicca la Fiorentina, mentre il ritorno in Premier con l’Arsenal pagherebbe 25,00.

