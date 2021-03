“Sarri al Napoli? Il suo triennio non è ripetibile, vi spiego il motivo”

Ormai sono giorni che s’inseguono voci sul presunto ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Ma siamo certi che se l’affare va in porto i partenopei siano in grado di risalire la china (che malgrado la vittoria sul Benevento resta complicata)? Questa l’opinione del collega di AS, Mirko Calemme. Il suo pensiero è affidato a Twitter:

Si inseguono le opinioni sull’eventuale ritorno di Sarri

“Sarri ebbe a disposizione, nei loro migliori anni, Reina, Albiol, Jorginho, Hamsik, Allan e Callejon. Calciatori perfetti per il suo calcio e di enorme peso nello spogliatoio. Il suo triennio non sarà mai ripetibile e lo sarebbe ancor meno con la rosa attuale del Napoli”. Il post del collega su Twitter: [embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/mirkocalemme/status/1366004347163836419″]

