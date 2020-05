Sarri chiama i fedelissimi alla Juventus: tre obiettivi di mercato per i bianconeri

La Juventus vuole intensificare la relazione tra i calciatori e Maurizio Sarri, il cui pensiero tattico non è stato ancora assimilato da alcuni componenti della rosa. E la sessione estiva di calciomercato sembra essere l’occasione giusta. Il direttore sportivo Fabio Paratici è disposto ad accontentare le richieste del tecnico bianconero, che sono principalmente tre. Una per ogni reparto. In difesa piace Emerson Palmieri, seguito da mesi dalla Vecchia Signora senza mai riuscire a trovare un… continua a leggere sul sito di riferimento