Sarri e l’ingaggio avvicinano Milik alla Juve: Bernardeschi per tentare Gattuso

L’appuntamento tra Juventus e Napoli, finale di Coppa Italia in programma domani, avrà ovviamente un peso specifico importante già in sé ma non mancheranno anche suggestioni legate al mercato, a protagonisti che potrebbero passare da una all’altra fazione nei prossimi mesi. Il nome più d’attualità in tal senso è quello di Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli accostato spesso alla Juve. SSC Napoli v Torino FC – Serie A La pista che conduce a Milik per sostituire Higuain appare… continua a leggere sul sito di riferimento