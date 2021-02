Sarri ha rifiutato la Fiorentina! Napoli e Roma alla finestra per giugno – SPORTITALIA

Maurizio Sarri è accostato alla Fiorentina da qualche mese, ma secondo Alfredo Pedullà ai viola ha già detto lo scorso 7 novembre che sarebbe poi costato la panchina a Beppe Iachini con il ritorno di Cesare Prandelli. La stessa risposta l’ha data a De Laurentiis subito dopo Verona-Napoli, ovvero che non era e che non è interessato a subentrare in corsa.

Sarri: il Napoli e la Roma alla finestra

La Fiorentina potrebbe riprovarci a giungo, ma non è detto. Napoli e Roma sono alla finestra. Ma non tutto è scontato. Sarri ha un contratto in scadenza a giugno, ma solo se la Juve pagherà la penale da 2,5 milioni per non aver fatto scattare l’opzione per il terzo anno. È possibile che le parti possano fare un punto della situazione ad aprile. Ma se non si arrivasse a un’intesa, dal primo luglio scatterebbe un contratto con la Juve da 7 milioni netti a stagione. Sarri ha voglia di tornare ad allenare.

