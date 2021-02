Alfredo Pedullà a Sportitalia ha fatto il punto in casa Napoli ed ha parlato della telefonata tra Sarri e De Laurentiis. Pedullà ha anche fatto presente che per sostituire Gattuso il Napoli ha tra le mani solo minestre riscaldate come Sarri o Benitez.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS

Sarri-Napoli: contatto

Queste le prole di Pedullà:

“La telefonata è arrivata alle 18 di domenica dopo la sconfitta col Verona. De Laurentiis ha chiamato e Sarri ha detto no. Non vuole entrare in corsa, anche per questo non vuole andare al Marsiglia. Il futuro di Sarri è a Roma, lui guarda avanti e non indietro. Per la Roma farebbe un’eccezione e entrare in corsa. Il Napoli per ora ha sotto mano solo minestre riscaldate come Sarri e Benitez. Un risultato negativo con l’Atalanta potrebbe già mettere in difficoltà Gattuso. È colpa di De Laurentiis questa situazione. È un punto di non ritorno. Il presidente deve evitare questa agonia ed esonerarlo subito”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Sarri, niente Napoli: non vuole entrare in corsa. Ma per la Roma farebbe un’eccezione – Sportitalia appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento