Sarri: “Sorpreso della prima mezz’ora della Juve. Cambi? Ho sbagliato. Douglas Costa? Ho avuto paura”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, per commentare lo 0-0 odierno dell’Allianz Stadium contro il Milan, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Zero gol ma Juve in finale grazie all’1-1 dell’andata. Ecco le parole del tecnico. Tre mesi senza giocare, tutto inedito. Che effetto le ha fatto tornare in panchina? Cosa ha visto in campo? “Dopo 3 mesi senza giocare, tornare in panchina e vedere le squadre in campo è una bella sensazione anche se… continua a leggere sul sito di riferimento