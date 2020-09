SARS-CoV-2 è mutato poco: per questo il vaccino globale sarà efficace

AGI – Da dicembre 2019 SARS-CoV-2 è mutato minimamente, non abbastanza da rendere inefficace un vaccino globale. L’incoraggiante ipotesi proviene da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli esperti del Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), che hanno analizzato le sequenze genetiche di oltre 27mila pazienti COVID-19.

“La differenziazione genetica del virus – sostiene Morgane Rolland, capo di genetica virale e sierologia dei sistemi per il programma di ricerca sull’HIV militare del WRAIR – da dicembre 2019 è stata minima, questo ci fa ben sperare per l’efficacia di un vaccino”.

