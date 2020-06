Sassoli a Babis “Inaccettabili provocazioni contro Parlamento Ue”

BRUXELLES (ITALPRESS) – Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, ha inviato una lettera al primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babiš, in seguito ad alcune sue dichiarazioni concernenti presunte interferenze dell’Europarlamento negli affari interni della Repubblica Ceca.

Nella lettera, Sassoli premette che “colgo l’occasione per ricordare che i trattati dell’Unione europea conferiscono al Parlamento europeo il potere e il dovere di dare o negare il discarico alla Commissione europea per l’esecuzione del bilancio dell’UE, nell’esercizio dei suoi poteri di autorità di bilancio e della sua funzione di controllo democratico. A tal fine, l’articolo 319, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che il Parlamento europeo esamini i conti,

