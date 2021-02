Sassoli al Consiglio Ue “Non si può tornare al mondo pre-pandemia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La pandemia ci ha dato nuove responsabilità e doveri: la responsabilità di fare delle scelte e il dovere di farlo nell’interesse generale e non di pochi. I vaccini saranno una parte fondamentale della nostra ripresa a lungo termine e nessuno dovrà essere lasciato solo. Abbiamo bisogno di un’azione che porti una risposta trasversale all’Europa con benefici tangibili per i nostri cittadini”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, nel suo intervento al Consiglio Ue.

“La via europea, ci ha permesso di evitare la concorrenza tra i paesi europei e impedire che paesi ricchi si accaparrassero la maggior parte dei vaccini.

