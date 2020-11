Sassuolo contro il muro Udinese: è 0-0 al Mapei Stadium. Il match

Finita 0-0 la partita tra Sassuolo e Udinese. Il match di anticipo della Serie A è a reti inviolate: De Zerbi mantiene la striscia di imbattibilità, mentre Gotti torna a fare punti dopo il Milan.

Sassuolo-Udinese 0-0: De Zerbi mantiene l’imbattibilità

Finisce 0-0 l’anticipo di Serie A, nessuna emozione al Mapei Stadium: i ragazzi di De Zerbi infatti non trovano la via del gol contro un’Udinese arrivata a Reggio Emilia per difendersi. Difatti i ragazzi di Gotti hanno effettuato zero tiri durante tutto il match. Nulla da fare per i neroverdi: nonostante il ritorno dei big non sono riusciti a segnare ai bianconeri. Scialbo pareggio, ma imbattibilità difesa per i padroni di casa.

