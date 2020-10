Sassuolo-Crotone 4-1, neroverdi in vetta

In vetta almeno per una notte. Il Sassuolo sconfigge il Crotone e diventa la capolista nel sabato di Serie A centrando il secondo successo nelle prime tre gare. In attesa dei risultati che scaturiranno dal programma della terza giornata, gli uomini di Roberto De Zerbi si godono il momentaneo primato battendo la neo promossa Crotone per 4-1 grazie ai gol di Domenico Berardi, Manuel Locatelli e alla doppietta di Francesco Caputo.

Con tanta qualità e grande caparbietà, dopo un avvio di gara poco brillante, il Sassuolo sblocca la gara al 19′ grazie a un cambio gioco di Locatelli con cui imbecca Berardi.

