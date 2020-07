Sassuolo, De Zerbi: “Chiriches ha confermato la nostre aspettative”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calciatore arrivato dal Napoli in prestito oneroso, Vlad Chiriches. Di seguito le sue parole.

De Zerbi: “Chiriches è stato una conferma”

“Sappiamo bene il valore di Defrel: ci sono dei calciatori che sono mancati tanto durante l’anno. Anche domani ci saranno tante assenze, ma chi sarà in formazione è in grado di andare a fare punti a Roma . O almeno di andare lì a fare una gara con le nostre armi. Chiriches? Vlad si sta confermando il valore aggiunto che pensavamo potesse essere in estate: un calciatore in grado di dare dinamismo alla fase difensiva, proponendo quindi anche gioco dalle retrovie per via delle sue qualità palla al piede. Locatelli uguale, stessa considerazione”.

