Sassuolo, De Zerbi: “Ci devono girare le pa**e, risultato buttato. Napoli superiore negli uomini”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta rimediata contro il Napoli. Di seguito le sue considerazioni sul match: “Stato d’animo? Ora c’è dispiacere. Dopo la gara contro la Fiorentina, dissi che avevamo meritato la sconfitta. Oggi invece posso dire ancora una volta che, se vogliamo fare uno step in avanti dobbiamo capire che l’obiettivo è il risultato. Ma da solo non ce la faccio. Non possiamo accontentarci della forma. Ci devono girare le pa**e, perché abbiamo buttato tre punti, sebbene il Napoli sia una squadra forte. Dobbiamo crescere, altrimenti ciò che ogni volta resterà sarà il dispiacere. Ci mancano 5 punti. Abbiamo messo sotto il Napoli. I loro tifosi pizzicavano calciatori di alto livello, le gare poi possono finire in pareggio ma potevamo vincerla”.

DISCUSSIONE IN PANCHINA – “Sono cose normali. C’è stato un battibecco con la panchina del Napoli, ma niente d’importante”.

DUNCAN E LA ROSA – “Ha fatto un primo tempo di altissimo livello, poi stava calando. Avrei potuto tenerlo ancora un po’, ma ho optato per il cambio. E’ vero in generale che l’età condiziona, ma dobbiamo ricercare la crescita alla pari del gioco. Il mio obiettivo è la crescita dei giocatori anche se nel mio contratto non c’è scritto. Poi manca la pressione, importante per chi gioca a calcio”.

NAPOLI SUPERIORI – “Il Napoli ci è superiore negli undici e in tutti i cambi. Mettono dentro Mertens dalla panchina, il recordman dei marcatori della storia del Napoli… poi quando sprechi, ti viene paura e rischi di buttare al vento il risultato.”

