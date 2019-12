Sassuolo, De Zerbi: “Domenica ci aspetta una gara complicata, superiamo i nostri limiti”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport questa sera dopo la vittoria sul Brescia nel recupero e in vista della gara contro il Napoli domenica prossima.

Temevo la partita di questa sera, potevamo essere stanchi dopo aver giocato a grandi ritmi contro il Milan domenica scorsa. Abbiamo fatto bene, è una vittoria che vale doppio. Ma adesso non abbiamo tempo per rilassarci e dovremo subito pensare alla gara di domenica contro il Napoli, ci aspetta una partita complicata. Dobbiamo continuare a fare bene e superare i nostri limiti. Conosco bene questo campo, mi sono emozionato molto, i bresciani sanno che sono un di loro. Sono nato a pochi metri da qui. Locatelli? E’ forte, doveva credere più in quello che faceva.