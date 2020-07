Sassuolo, De Zerbi in conferenza: “Gattuso ha fatto un gran lavoro a Napoli, vogliamo arrivare ottavi”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli in campionato.

“Contro il Milan, almeno fin quando siamo rimasti in undici contro undici, non abbiamo fatto male. Domani a Napoli dobbiamo disputare una partita prendendo le forze dentro noi stessi, abbiamo degli infortunati e alcuni sono stanchi ma lo sono anche gli altri. Mancano ancora dieci giorni e noi vogliamo arrivare ottavi, per noi è un obiettivo importante e vorrebbe dare un senso alla stagione. Non abbassiamo neanche di un centimetro la guardia, sarà così fino alla fine. Abbiamo tanti giocatori fuori: c’è Romagna che lo è da tanto. Poi Obiang, Toljan, Defrel, Chiriches e Boga. Però vedendo chi è a disposizione dico che domani possiamo mettere in campo una squadra molto forte. Gattuso è bravissimo a caricare e a motivare la squadra. Ha fatto un lavoro straordinario. Ha vinto la Coppa Italia, ha pareggiato col Barcellona e ha rivitalizzato il Napoli. La stima che ha per me è la stessa che io provo per lui. Avremmo potuto fare di più, soprattutto nel girone d’andata. Però la scorsa estate abbiamo cambiato tanto inserendo diversi giovani stranieri e quindi per farli ambientare è servito un po’ di tempo. Sono contento per quello che abbiamo fatto, ma avremmo potuto fare di più ed è per questo che vorrei finire bene. Bisogna fare punti in queste tre partite, dietro ci sono squadre vive e forti: i 48 punti per arrivare ottavi non ci bastano, probabilmente non ne basteranno nemmeno 3 o 4 in più, ma ne serviranno ancora di più”.

