Sassuolo, De Zerbi in conferenza: “Napoli squadra forte, ma non abbiamo sofferto più del dovuto”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico ha commentato la vittoria dei neroverdi contro il Napoli.

Sassuolo, De Zerbi in conferenza

“Oggi avevamo assenze pesantissime però la nostra è una rosa forte, giovane e c’è qualche ragazzo che non ha ancora convinzione nelle proprie qualità e chi non ha tanta esperienza. Questa è una vittoria che può farci crescere nella consapevolezza che possiamo giocarcela in tutti gli stadi. Per vincere c’è bisogno di fare sempre il massimo e che l’avversario non stia al top. Abbiamo concesso tante occasioni al Napoli perché si tratta di una squadra forte composta da calciatori del calibro di Osimhen e Mertens, due esterni forti ed è normale subire, anche se questa sera non più del dovuto. Oggi pure abbiamo fatto bene, ma al Sassuolo non possiamo sempre chiedere la perfezione perché non siamo partiti per vincerle tutte. Pensiamo all’Udinese senza pensare a niente, dobbiamo recuperare giocatori determinanti come Djuricic, Caputo, Magnanelli e Toljan e poi cercare di divertirci con serietà cercando sempre la vittoria”.

