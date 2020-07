Sassuolo, De Zerbi in conferenza: “Risultato bugiardo, il nostro obiettivo è l’ottavo posto”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla fine del match perso contro il Napoli. Queste le sue parole sulla partita del San Paolo contro gli uomini di Gattuso.

Le parole di De Zerbi in conferenza stampa

“C’è il VAR e credo che abbia migliorato il calcio, purtroppo stasera dà fastidio. Oggi ci ha tolto per quattro volte la soddisfazione del goal, forse il risultato è bugiardo. Sarei stato soddisfatto totalmente se avessimo vinto, m abbiamo fatto la gara che dovevamo disputare. Sfidavamo un Napoli in salute, sta bene ed è organizzato. Ciò che posso rimproverare alla squadra è che in certe situazione dobbiamo essere più determinati per portare certi episodi a nostro favore. Per tutte le volte che liberiamo un uomo tra le linee troppe poche volte creiamo azione da goal. Dobbiamo arrivare ottavi, abbiamo un obiettivo chiarissimo di squadra e vogliamo tutti raggiungere la quota di 20 goal per Caputo e di 15 per Berardi. Se la squadra fa bene è perché tanti singoli giocano bene”.