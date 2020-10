Sassuolo, De Zerbi non recupera Defrel e Magnanelli per la sfida di Napoli: le ultime

Il Sassuolo sta preparando la sfida contro il Napoli di domenica alle ore 18. Gli azzurri invece saranno oggi impegnati in Europa League contro la corazzata della Real Sociedad, squadra che al momento è sola in testa alla classifica del proprio campionato, avendo superato anche Real Madrid e Barcellona. De Zerbi preparerà la partita come suo solito, senza mai perdere la propria identità di gioco e di squadra. L’ultimo confronto risale a fine luglio scorso, quando il Napoli si impose per 2-0 (ci fu il primo goal in maglia azzurra di Hysaj, ndr). Ora però i neroverdi arrivano a Napoli con diversi indisponibili, chi per Covid-19 chi per infortunio in allenamento.

Sassuolo verso il Napoli, ecco il report

“Doppia seduta quest’oggi per il Sassuolo Calcio al Mapei Football Center. Nel rispetto del protocollo Covid-19 di FIGC, la squadra ha svolto al mattino riscaldamento, cambi di direzione ed esercitazioni tattiche mentre nel pomeriggio messa in azione, possesso palla, esercitazioni specifiche per reparto, sviluppo manovra e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli e Nicolas Schiappacasse. Domani pomeriggio i neroverdi proseguiranno la preparazione a PORTE CHIUSE in vista della trasferta di Napoli”.

