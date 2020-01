Sassuolo, De Zerbi sul Napoli: “Li abbiamo tenuti sotto per 70′, dà fastidio ricevere critiche anormali”

Contro il Sassuolo, nella gara che ha chiuso il 2019, il Napoli ha trionfato per la prima volta con Rino Gattuso in panchina. Roberto De Zerbi, tecnico della squadra neroverde, in vista del match di domani contro il Genoa, in conferenza stampa è tornato a parlare della sfida del Mapei Stadium.

Di seguito le sue considerazioni: “Dopo Napoli non abbiamo lavorato solo sulla testa, bensì su tutto. Ci dà fastidio che in queste ultime partite abbiamo fatto bene senza raccogliere quanto potuto. Bisogna fare un po’ d’ordine, ma non è scontato fare sempre grandi partite. Non vorrei offrire – prosegue De Zerbi – un certo tipo di prestazioni contro Juventus, Milan, Napoli e ascoltare critiche che non sono normali contro questa squadra. Bisogna riconoscere i meriti: per 70′ abbiamo tenuto sotto il Napoli. Abbiamo giocato alla pari per molto tempo contro Juventus e Milan. Sicuramente c’è da migliorare, anche a livello di maturità nelle fasi salienti delle partite. Tuttavia è merito nostro se riusciamo a offrire un certo tipo di prestazioni.”

