Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il calciatore ha commentato il pareggio dei neroverdi contro il Napoli in campionato nel turno infrasettimanale.

Sassuolo, Defrel: “Peccato per il risultato, dovevamo chiuderla prima”

“Oggi ci siamo divertiti molto, abbiamo giocato e siamo stati belli da vedere, ma peccato per il risultato. Dovevamo chiuderla prima sul 3-1, ma siamo soddisfatti della prestazione. È da un po’ di partite che avevamo perso il nostro bel gioco mentre oggi abbiamo fatto tanto, creando diverse occasioni. Potevamo fare anche due gol in più. Dobbiamo continuare così. Vogliamo l’Europa, giocare una partita così contro una squadra come il Napoli è un segnale importante. Non molliamo mai ed abbiamo tanta qualità in avanti, ci sono Boga, Caputo, Djuricic, Berardi, Traorè, tutta gente che trova la via del gol. Devo fare molto di più, sono stato fermo a lungo per infortunio ma ora che sto ritrovando la forma voglio segnare di più. Giocare per lo scudetto in un top club è il sogno di tutti ma sono contento di essere al Sassuolo”.

