Il difensore del Sassuolo, Gianmarco Ferrari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria sul Napoli al “San Paolo”.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Sassuolo, le parole di Ferrari

“Non ci sottostimavamo, conoscevamo le nostre qualità. Lavoriamo insieme da tre anni, conosciamo i nostri meccanismi. Siamo contenti della prestazione e di non aver preso gol. Obiettivo Europa? Stiamo bene, sappiamo che siamo forti, non dobbiamo calare o lasciarci andare. Per il resto il campionato è appena iniziato, dobbiamo continuare e toglierci soddisfazioni. Il Napoli ci ha messo in difficoltà, siamo stati bravi a reggere ed uscire alla distanza. Impostare la nostra gara, segnare e soprattutto uscire con 0 gol subiti. Abbiamo esultato alla grande, questo è il frutto di tre anni di lavoro. L’anno scorso ci eravamo andati vicino con i quattro gol annullati, avevamo seminato e raccolto quest’anno”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Sassuolo, Ferrari: “L’impresa è stata non subire gol. Consapevoli di essere forti” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento