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Sassuolo, giocatore con pertosse: allarme per la Juventus
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Sassuolo, giocatore con pertosse: allarme per la Juventus

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(Adnkronos) –
Juventus-Sassuolo a rischio rinvio? Oggi, venerdì 20 marzo, il club neroverde ha comunicato che un giocatore, alla viglia del match dell’Allianz Stadium valido per la 30esima giornata di Serie A, ha contratto la pertosse, un’infezione respiratoria altamente contagiosa, con altri cinque calciatori che hanno presentato sintomi simili. 

“Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”, si legge nel comunicato ufficiale diramato sui canali del club neroverde. 

“I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie”, continua il comunicato, “si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. 

“Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”, conclude la nota del club. Al momento non sembrano esserci le condizioni per un rinvio del match, ma nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore. 

 

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