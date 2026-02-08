domenica, 8 Febbraio , 26

Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev

(Adnkronos) - Identificato e fermato il presunto attentatore...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento...

Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio,...

Washington Post, si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

(Adnkronos) - Il Washington Post ha annunciato le...
sassuolo-inter:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOSassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri affrontano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino, mentre in Serie A, nell’ultimo turno, ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta. Il Sassuolo invece ha battuto il Pisa in trasferta 3-1. 

 

La sfida tra Sassuolo e Inter è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle 18. Ecco le probabili formazioni: 

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu 

 

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.