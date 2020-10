Sassuolo, la vicepresidente Squinzi: “Un onore vedere i nostri calciatori in Nazionale”

Veronica Squinzi, vicepresidentessa del Sassuolo e figlia dell’indimenticato patron Giorgio che ha portato i neroverdi alla scalata del calcio italiano, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Ricordiamo come i neroverdi domenica affronteranno il Napoli.

Sassuolo, parla Squinzi

“Quando mio padre decise di prendere il Sassuolo in casa c’era gioia. Siamo sempre stati una famiglia dedita allo sport e anche oggi il progetto è ancora più vivo che mai. Giovanni Carnevali è stato un aiuto prezioso e continua ad esserlo. E’ una persona di grande conoscenza. Ci ha portato grandissime qualità e risultati. Vedere alcuni giocatori del Sassuolo in Nazionale come Caputo, Berardi e Locatelli è una grande emozione per noi, è bellissimo. De Zerbi interpreta bene la nostra filosofia, un onore avere un allenatore come lui. Abbiamo avuto la crescita di tutto il nostro movimento, nel futuro miriamo a crescere ancora di più”.

