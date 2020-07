Sassuolo-Milan 1-2: le pagelle della squadra allenata da Stefano Pioli

E’ terminata la partita tra Sassuolo e Milan, partita della 35esima giornata di Serie A, stagione 2019/2020. Di seguito le pagelle della formazione guidata da Stefano Pioli. G. Donnarumma 6 – Duecento con il Milan. Dal Sassuolo al Sassuolo. Caputo lo supera su calcio di rigore. Per il resto serata senza grossi pericoli, anche meglio del previsto per lui. Conti S.v. Fuori per un infortunio. (Dall’11’) Calabria 6,5 – Entra in campo a freddo e dimostra di essere in un buon momento. Dopo il gol… continua a leggere sul sito di riferimento